В Гурьевске задержали гастарбайтера с поддельной миграционной картой

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:35:14+03:00

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Гурьевском районе полицейские выявили иностранца с поддельной миграционной картой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

25-летний гастарбайтер был обязан покинуть Калининградскую область по истечении 3-месячного пребывания на её территории. Однако злоумышленник заказал печать и самостоятельно поставил штамп в документе. Это вскрылось после проверки по базе данных, где указывалось, что подозреваемый не покидал пределы региона.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа», ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU