В Калининграде осудили срочника, по вине которого БМП опрокинулась в овраг

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:44:41+03:00

Инцидент произошел на военном полигоне во время учений

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В Калининграде осудили солдата-срочника за нарушение правил эксплуатации боевой машины. Об этом сообщает военное следственное управление СК по Балтийскому флоту.

В августе прошлого года на одном из военных полигонов проходили учения. Находившийся за рулем БМП срочник решил пропустить встречную колону, из-за чего боевая машина съехала в овраг и перевернулась, придавив командира боевой машины, который сидел на башне. В результате инцидента офицер получил телесные повреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU