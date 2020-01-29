Жительницу Гурьевска будут судить за дачу взятки полицейскому
В Гурьевске будут судить местную жительницу за дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Все началось с того, что в сентябре 2019 года участковый обнаружил на территории муниципалитета гражданина Узбекистана, который незаконно находился на территории России. За гастарбайтера решила заступиться местная жительница, которая попросила полицейского не привлекать к ответственности иностранца. И передала ему в качестве вознаграждения 40 тысяч рублей. После этого горожанку задержали сотрудники правоохранительных органов.
Уголовное дело направлено в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU