Жительницу Гурьевска будут судить за дачу взятки полицейскому

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:54:01+03:00

Женщина дала участковому 40 тысяч, чтобы он не привлекал к ответственности гастарбайтера-нелегала

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В Гурьевске будут судить местную жительницу за дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Все началось с того, что в сентябре 2019 года участковый обнаружил на территории муниципалитета гражданина Узбекистана, который незаконно находился на территории России. За гастарбайтера решила заступиться местная жительница, которая попросила полицейского не привлекать к ответственности иностранца. И передала ему в качестве вознаграждения 40 тысяч рублей. После этого горожанку задержали сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU