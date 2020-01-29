Власти Калининграда выделяют 6 млн рублей на вырубку деревьев
Контракт с подрядчиком будет заключен до конца июля
.Фото: Иван МАРКОВ
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Администрация Калининграда объявила конкурс по выбору подрядчика, который займется вырубкой деревьев и обрезкой ветвей в городе в этом году. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.
В перечень работ входят валка разнообразных деревьев с применением автогидроподъемника и без, корчевка пней, погрузка, перевозка и передача древесных отходов на полигон, а также вырезка ветвей деревьев. На эти цели из городского бюджета будет выделено почти 6 млн рублей.
Контракт с подрядчиком будет заключен до конца июля.
ИСТОЧНИК KP.RU