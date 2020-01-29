2020-01-29T15:32:33+03:00
Общество

Региональные власти приобрели для онкобольных лекарства на 170 млн рублей

Об этом сообщили в областном Минздраве
Виктор Сергеев
Поделиться:
Александр КравченкоАлександр КравченкоФото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Региональные власти приобрели для Центральной городской клинической больницы Калининграда лекарства для лечения онкобольных на 170 млн рублей. Об этом на заседании областного правительства сообщил министр здравоохранения Александр Кравченко. Также проводится работа по закупке препаратов для областной клинической больницы, добавил глава министерства.

Кравченко также сообщил, что в феврале в больнице на Летней будет открыта амбулаторная онкологическая помощь для лечения онкопациентов по упрощенной схеме.

«Также работа по обеспечению этой категории пациентов активно проводится и в Областной клинической больнице», - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудника калининградской больницы оштрафовали на 50 тысяч за махинации с закупками средстве дезинфекции
В Гусеве и Черняховске прошли сплошные проверки пассажирских автобусов
На реставрацию пушек у Форта №5 потратят более 1 млн рублей
В Калининграде двух офицеров Балтфлота осудили за хищение топлива
У калининградцев на границе изъяли 177 кг польских и литовских продуктов
Детеныша муравьеда в Калининградском зоопарке переселят в зимний павильон
В 2019 году в Калининграде закрыли шесть угольных котельных
Анна Семенович поддержала сбор средств для лечения Миланы Семеньковой из Калининграда
Калининградец установил знакомой мобильное приложение банка и украл 80 тысяч со счета
В Калининграде пройдет патриотическая акция «100 дней до Победы»
В Калининграде изменится порядок проезда транспорта на перекрестке с ул. Киевской
Область выделяет Калининграду 318 млн рублей на ремонт улицы Катина
В Нестерове мужчина воткнул ножницы в бедро сожительницы
На ул. Двинской в Калининграде в лобовом столкновении пострадал водитель «Опеля»
Региональные власти приобрели для онкобольных лекарства на 170 млн рублей
Власти Калининграда выделяют 6 млн рублей на вырубку деревьев
Жительницу Гурьевска будут судить за дачу взятки полицейскому
В Калининграде осудили срочника, по вине которого БМП опрокинулась в овраг
В Гурьевске задержали гастарбайтера с поддельной миграционной картой