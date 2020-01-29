Региональные власти приобрели для онкобольных лекарства на 170 млн рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:32:33+03:00

Об этом сообщили в областном Минздраве

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Региональные власти приобрели для Центральной городской клинической больницы Калининграда лекарства для лечения онкобольных на 170 млн рублей. Об этом на заседании областного правительства сообщил министр здравоохранения Александр Кравченко. Также проводится работа по закупке препаратов для областной клинической больницы, добавил глава министерства.

Кравченко также сообщил, что в феврале в больнице на Летней будет открыта амбулаторная онкологическая помощь для лечения онкопациентов по упрощенной схеме.

«Также работа по обеспечению этой категории пациентов активно проводится и в Областной клинической больнице», - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU