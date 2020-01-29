На ул. Двинской в Калининграде в лобовом столкновении пострадал водитель «Опеля»
Мужчина госпитализирован
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Утром в Калининграде на улице Двинской произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в начале восьмого утра. По предварительным данным, 32-летний водитель «Опеля» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ауди».
В результате столкновения виновник аварии получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU