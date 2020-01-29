На ул. Двинской в Калининграде в лобовом столкновении пострадал водитель «Опеля»

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:06:33+03:00

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Утром в Калининграде на улице Двинской произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в начале восьмого утра. По предварительным данным, 32-летний водитель «Опеля» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ауди».

В результате столкновения виновник аварии получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU