В Нестерове мужчина воткнул ножницы в бедро сожительницы
В Нестерове задержали местного жителя, который едва не зарезал сожительницу. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В полицию позвонила горожанка, которая сообщила, что ее избивает сожитель. На место выдвинулись участковые, которые задержали злоумышленника.
«Полицейские выяснили, что конфликт между сожителями начался из-за ревности мужчины. Злоумышленник ножом замахивался на женщину, угрожая ей расправой. Кода потерпевшая взяла телефон, чтобы вызвать полицию, это еще больше разозлило подозреваемого и он, схватив ножницы, воткнул их несколько раз женщине в бедро. Горожанка заперлась в одной из комнат, где и дождалась прибытия сотрудников полиции и медиков», - рассказали в пресс-службе полиции.
На мужчину заели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Также ему предстоит отвечать по статье «Угроза убийством».
ИСТОЧНИК KP.RU