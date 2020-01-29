В Нестерове мужчина воткнул ножницы в бедро сожительницы

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:18:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нестерове задержали местного жителя, который едва не зарезал сожительницу. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию позвонила горожанка, которая сообщила, что ее избивает сожитель. На место выдвинулись участковые, которые задержали злоумышленника.

«Полицейские выяснили, что конфликт между сожителями начался из-за ревности мужчины. Злоумышленник ножом замахивался на женщину, угрожая ей расправой. Кода потерпевшая взяла телефон, чтобы вызвать полицию, это еще больше разозлило подозреваемого и он, схватив ножницы, воткнул их несколько раз женщине в бедро. Горожанка заперлась в одной из комнат, где и дождалась прибытия сотрудников полиции и медиков», - рассказали в пресс-службе полиции.

На мужчину заели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Также ему предстоит отвечать по статье «Угроза убийством».

ИСТОЧНИК KP.RU