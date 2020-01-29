Область выделяет Калининграду 318 млн рублей на ремонт улицы Катина
Региональное правительство выделяет Калининграда 318,6 млн рублей на реконструкцию улицы Катина. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Работы должны пройти уже в этом году.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что после ремонта улица Катина станет двухполосной с шириной каждой полосы движения 3,5 метра. Ширина тротуаров с обеих сторон составит 2,25 метра, ширина велодорожки – 1,5 метра. Покрытие проезжей части будет асфальтобетонным, тротуары и велодорожки покроют бетонной плиткой.
Также на ул. Катина запроектированы семь остановок общественного транспорта и парковочные места для автомобилей по обеим сторонам дороги. Проект предусматривает также реконструкцию всех пересекаемых улицей Катина улиц и переулков на длину от 7 до 20 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU