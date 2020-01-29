2020-01-29T16:27:12+03:00
Общество

Область выделяет Калининграду 318 млн рублей на ремонт улицы Катина

Работы должны пройти уже в этом году.
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Региональное правительство выделяет Калининграда 318,6 млн рублей на реконструкцию улицы Катина. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Работы должны пройти уже в этом году.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что после ремонта улица Катина станет двухполосной с шириной каждой полосы движения 3,5 метра. Ширина тротуаров с обеих сторон составит 2,25 метра, ширина велодорожки – 1,5 метра. Покрытие проезжей части будет асфальтобетонным, тротуары и велодорожки покроют бетонной плиткой.

Также на ул. Катина запроектированы семь остановок общественного транспорта и парковочные места для автомобилей по обеим сторонам дороги. Проект предусматривает также реконструкцию всех пересекаемых улицей Катина улиц и переулков на длину от 7 до 20 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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