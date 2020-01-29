2020-01-29T16:31:41+03:00
Общество

В Калининграде изменится порядок проезда транспорта на перекрестке с ул. Киевской

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На следующей неделе в Калининграде планируется поменять порядок проезда пересечения улиц Киевской – проспекта Калинина – площади Калинина – Ленинского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В направлении центра с левой стороны проезжей части автомобили и автобусы переместятся на правую сторону перекрёстка и начала Ленинского проспекта, где уже уложены два нижних слоя асфальта.

«До этого момента предстоит переложить брусчатку в заездном кармане общественного транспорта, его уровень пока будет выше основной проезжей части, и сравняется с ней весной, после укладки верхнего слоя асфальта. Одновременно готовят основание под асфальт тротуара на углу проспектов Калинина и Ленинского», - рассказали в городской пресс-службе.

После «рокировки» техника и рабочие переместятся туда, где транспорт проходит сейчас. На перекрёстке, со стороны площади Калинина, предстоит демонтировать старые рельсы и брусчатку. Затем будет отрыт котлован под будущую проезжую часть, так называемое «корыто», и в нём, как это выполнялось на ул. Киевской, поэтапно будут заливать бетонное основание под новые обрезиненные рельсы. Параллельно дорожники будут готовить основание под проезжую часть, где мостовую сменят три слоя асфальтового покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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