2020-01-29T16:36:49+03:00
Общество

В Калининграде пройдет патриотическая акция «100 дней до Победы»

Мероприятие приурочено к 75-летию Великой Победы
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В четверг, 30 января в Калининграде стартует гражданско-патриотическая акция «100 дней до Победы», приуроченная к 75-летию Великой Победы. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рамках акции пройдут торжественные возложения цветов учащимися школ к мемориалам и воинским захоронениям, расположенным на территории города. В течение дня в городе также будут работать несколько интерактивных площадок.

На площади Василевского в 14 часов состоится торжественный митинг, посвященный открытию акции «100 дней до Победы» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей администрации города, общественных организаций. Участниками акции станут 310 кадетов и юнармейцев школ города.

На Нижнем озере в период с 15 часов до 16 часов юнармейцы гимназии 32 возложат цветы к памятнику легендарного советского подводника Героя Советского Союза Александра Маринеско, командира подводной лодки С-13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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