Калининградец установил знакомой мобильное приложение банка и украл 80 тысяч со счета
В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковского счета. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Как оказалось, местная жительница купила новый телефон и попросила приятеля установить на смартфон мобильное приложение банка. Мужчина установил приложение и запомнил пароль.
«Через несколько дней он встретил на улице случайную прохожую и представился приезжим, который потерял мобильник и деньги. Мужчина попросил телефон, чтобы зайти в мобильный банк и перевести на счет горожанки деньги, которые она ему передаст. Когда сбережения были перечислены девушке со счета потерпевшей, он попросил её обналичить их в банке. При этом сам туда не пошел, чтобы не попасться на камеры видеонаблюдения», - рассказали в пресс-службе полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU