2020-01-29T16:44:58+03:00
Общество

Калининградец установил знакомой мобильное приложение банка и украл 80 тысяч со счета

Злоумышленник запомнил пароль
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковского счета. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как оказалось, местная жительница купила новый телефон и попросила приятеля установить на смартфон мобильное приложение банка. Мужчина установил приложение и запомнил пароль.

«Через несколько дней он встретил на улице случайную прохожую и представился приезжим, который потерял мобильник и деньги. Мужчина попросил телефон, чтобы зайти в мобильный банк и перевести на счет горожанки деньги, которые она ему передаст. Когда сбережения были перечислены девушке со счета потерпевшей, он попросил её обналичить их в банке. При этом сам туда не пошел, чтобы не попасться на камеры видеонаблюдения», - рассказали в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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