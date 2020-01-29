Анна Семенович поддержала сбор средств для лечения Миланы Семеньковой из Калининграда

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:15:28+03:00

Семья и волонтеры собирают на лечение очаровательной крохи 149 миллионов рублей

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Звезда российского шоу-бизнеса Анна Семенович обратилась в Инстаграме к своим подписчикам в поддержку Миланы Семеньковой из Калининграда, для лечения которой родители собирают 149 миллионов рублей. У девочки диагностирована спинально-мышечная атрофия.

"Всегда так трудно видеть, как болеют дети, - написала Анна Семенович под фотографией Миланы Семеньковой. - Давайте, поможем этой малышке. С миру по нитке – девочке здоровье!"

Также сбор средств на лечение полуторогодовалой девочки поддержала и супруга российского футболиста, дизайнер Мария Погребняк. Она организовала встречу женского клуба, а все вырученные средства пойдут на помощь полуторагодовалой Милане Семеньковой из Калининграда.

Кроме этого, на своей странице в Инстаграме Мария объявила аукцион. Вырученные средства она также перечислит для лечения девочки.

- Мы покупаем не мои вещи, мы дарим шанс ребенку на жизнь! – отметила Мария Погребняк.

До этого Милану Семенькову поддержали: новая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, муж певицы Нюши - Игорь Сивов и актер Кирилл Зайцев, который снялся в недавно вышедшим на большие экране фильме «Союз спасения».

На сегодня из необходимых 149 миллионов рублей собрано более 9 миллионов 500 тысяч рублей. Лечение Миланы пройдет в Америке.

О Милане Семеньковой и о том, как ей помочь - читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU