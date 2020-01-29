В 2019 году в Калининграде закрыли шесть угольных котельных

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:25:40+03:00

В этом году в городе планируют закрыть три котельные

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В прошлом году в Калининграде было закрыто шесть угольных котельных. Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин.

По его словам были закрыты две котельные на улице Суворова, 41 и 47, на ул. Судостроительная, 11; Артиллерийская 36-38; Дзержинского 126; Тихорецкий тупик 7-11.

В этом году планируется закрыть три угольные котельные – на ул. Лейтенанта Катина ,4-6; пр-т Победы,10-12; пр-т Победы18.

«Среди объектов социальной сферы осталось не так много угольных котельных, но они должны быть приоритетными при наличии технических возможностей. Поручено рассмотреть вопрос о переносах сроков закрытия угольной котельной в школе №2 на ул. Гагарина, поскольку эта котельная связана с теплоисточником на ул. Чувашской, который будет переведен на альтернативный источник энергии уже в 2021 году», - написал Кропоткин, добавив, что к 2024 году все угольные котельные в Калининграде должны быть закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU