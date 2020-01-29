У калининградцев на границе изъяли 177 кг польских и литовских продуктов
В течение недели сотрудники Россельхознадзора предотвратили несколько попыток незаконного ввоза в регион продуктов в ручной клади и багаже. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.
В пунктах пропуска через госграницу у 17-ти жителей области изъяли 177 килограммов молочной и мясной продукции.
Часть продукции была возвращена в Польшу и Литву, часть - утилизирована.
«Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения на ввоз», - заявили в пресс-службе Россельхознадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU