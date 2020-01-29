В Калининграде двух офицеров Балтфлота осудили за хищение топлива
Суд оштрафовал их на 300 тысяч рублей каждого
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде за совершение коррупционных преступлений осудили трех должностных лиц одной из воинских частей Балтфлота. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.
Двое офицеров – капитан и старший лейтенант, а также гражданский служащий похитили дизельное топливо общей стоимостью более 200 тысяч рублей.
Суд признал из виновными в присвоении и растрате, а также в служебном подлоге и оштрафовал на 300 тысяч рублей каждого.
ИСТОЧНИК KP.RU