В Калининграде двух офицеров Балтфлота осудили за хищение топлива

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:42:49+03:00

Суд оштрафовал их на 300 тысяч рублей каждого

Изменить размер текста: A A

В Калининграде за совершение коррупционных преступлений осудили трех должностных лиц одной из воинских частей Балтфлота. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.

Двое офицеров – капитан и старший лейтенант, а также гражданский служащий похитили дизельное топливо общей стоимостью более 200 тысяч рублей.

Суд признал из виновными в присвоении и растрате, а также в служебном подлоге и оштрафовал на 300 тысяч рублей каждого.

ИСТОЧНИК KP.RU