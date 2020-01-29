На реставрацию пушек у Форта №5 потратят более 1 млн рублей
В Калининграде на территории Форта №5, который является филиалом областного историко-художественного музея, начали реставрировать боевую технику. Как сообщили в музее, на работы потратят более 1,1 млн рублей.
Деньги выделены министерством по культуре и туризму Калининградской области.
- Всего приведут в порядок более 20 исторических экспонатов, среди которых артиллерийские пушки и гаубица, торпеды, глубинные бомбы, артиллерийские части знаменитых реактивных минометов «Катюша», – сообщили «Комсомолке».
Орудия предстоит очистить от слоев краски и коррозии, загрунтовать и покрасить. Работы планируют завершить к 9 апреля и в праздничный День штурма Кёнигсберга представить публике.
ИСТОЧНИК KP.RU