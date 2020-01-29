На реставрацию пушек у Форта №5 потратят более 1 млн рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:23:12+03:00

Пушки должны привести в порядок к 9 апреля. В этот день, как правило, на территории форта проводят военно-историческую реконструкцию штурма Кенигсберга. Фото: Александр КАТЕРУША

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В Калининграде на территории Форта №5, который является филиалом областного историко-художественного музея, начали реставрировать боевую технику. Как сообщили в музее, на работы потратят более 1,1 млн рублей.

Деньги выделены министерством по культуре и туризму Калининградской области.

- Всего приведут в порядок более 20 исторических экспонатов, среди которых артиллерийские пушки и гаубица, торпеды, глубинные бомбы, артиллерийские части знаменитых реактивных минометов «Катюша», – сообщили «Комсомолке».

Орудия предстоит очистить от слоев краски и коррозии, загрунтовать и покрасить. Работы планируют завершить к 9 апреля и в праздничный День штурма Кёнигсберга представить публике.

ИСТОЧНИК KP.RU