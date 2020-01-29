В Гусеве и Черняховске прошли сплошные проверки пассажирских автобусов

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:40:00+03:00

По всем выявленным нарушениям были оставлены административные протоколы

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В Гусеве и Черняховске инспекторы ГИБДД провели сплошные проверки пассажирских автобусов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В Черняховске в ходе рейда было выявлено шесть нарушений со стороны водителей и должностных лиц, ответственных за выпуск транспорта на линию. В одном случае автобус было запрещено эксплуатировать, так как ремень безопасности водителя имел надрыв на лямке.

Еще один пассажирский автобус с неисправностями, запрещающими его эксплуатацию, был выявлен в Гусеве. По всем выявленным нарушениям были оставлены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU