Сотрудника калининградской больницы оштрафовали на 50 тысяч за махинации с закупками средстве дезинфекции
Должностное лицо больницы №3 Калининграда привлекли к административной ответственности за нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В сентябре прошлого года больница разместила пять извещений о проведении электронных аукционов на закупки дезинфицирующих средств. Однако в конкурсной документации были указания на конкретную продукцию, что ограничивало число участников закупки. Нарушение было выявлено прокуратурой в ходе мониторинга портала госзакупок.
На должностное лицо больницы, ответственное за проведение закупок, завели пять административных дел. Закончилось все штрафом в размере 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU