2020-01-29T18:53:47+03:00
Общество

Сотрудника калининградской больницы оштрафовали на 50 тысяч за махинации с закупками средстве дезинфекции

Нарушение было выявлено прокуратурой в ходе мониторинга портала госзакупок
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Должностное лицо больницы №3 Калининграда привлекли к административной ответственности за нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В сентябре прошлого года больница разместила пять извещений о проведении электронных аукционов на закупки дезинфицирующих средств. Однако в конкурсной документации были указания на конкретную продукцию, что ограничивало число участников закупки. Нарушение было выявлено прокуратурой в ходе мониторинга портала госзакупок.

На должностное лицо больницы, ответственное за проведение закупок, завели пять административных дел. Закончилось все штрафом в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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