2020-01-29T19:05:02+03:00
Общество

Житель Краснознаменска незаконно спилил три березы на территории парка

Ущерб оценили в 250 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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Жителя Краснознаменского района будут судить за незаконную вырубку деревьев на территории памятника природы регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В октябре прошлого года местный житель спилил три березы на территории парка «Добровольский». Сотрудники полиции установили личность «дровосека» и задержали его, а местная администрация оценила ущерб в 250 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка деревьев, не отнесенных к лесным насаждениям, совершенная в особо крупном размере» Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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