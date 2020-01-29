Житель Краснознаменска незаконно спилил три березы на территории парка
Жителя Краснознаменского района будут судить за незаконную вырубку деревьев на территории памятника природы регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В октябре прошлого года местный житель спилил три березы на территории парка «Добровольский». Сотрудники полиции установили личность «дровосека» и задержали его, а местная администрация оценила ущерб в 250 тысяч рублей.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка деревьев, не отнесенных к лесным насаждениям, совершенная в особо крупном размере» Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU