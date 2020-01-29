Правительство: Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Калининградской области не зарегистрировано

29 Янв. 2020 2020-01-29T19:13:29+03:00

Власти отслеживают все ситуации, связанные с теми, кто прибыл из Китая, в том числе гражданами России

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В Калининградской области по состоянию на 29 января не зарегистрировано случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в пограничных пунктах пропуска продолжается контроль за прибывающими из-за рубежа лицами с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

«Схема полностью отработана уже давно, на сегодняшний день также проведены необходимые учения по возможному случаю в аэропорту «Храброво», и все службы показали правильность действий», – отметила руководитель Роспотребнадзора Елена Бабура. – Кроме того, у нас имеется весь спектр необходимого лабораторного оборудования для возможного подтверждения коронавирусной инфекции».

В правительстве области добавили, что помимо пограничных пунктов пропуска отслеживаются все ситуации, связанные с теми, кто прибыл из Китая, в том числе гражданами России, и обратившимися за медицинской помощью с симптомами острых респираторных инфекций. Как ранее сообщала «Комсомолка» трое граждан с подобными симптомами, посещавших КНР в качестве туристов и обратившихся за медицинской помощью, были оперативно госпитализированы и лабораторно обследованы на весь перечень возможных возбудителей респираторных инфекций, включая новый коронавирус. При проведении скрининговых исследований у этих пациентов выявлен грипп.

ИСТОЧНИК KP.RU