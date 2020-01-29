Калининградские спортсмены завоевали три медали чемпионата Северо-Запада по бальным танцам
Санкт-Петербург принял чемпионата Северо-Запада по спортивным бальным танцам, собрав больше 300 танцоров.
Ребята из сборной Калининградской области завоевали две золотые и одну бронзовую награду, отличившись как в отдельных видах программы, так и в многоборье. Об этом сообщает министерство спорта Калининградской области.
Золото за латиноамериканскую и европейскую программу в возрастной категории «14-15 лет» получили Виктория Усок и Савелий Киселевский из Черняховска.
Бронзу за многоборье из 10 танцев в возрастной категории «12-13 лет» получили Елизавета Рогова и Егор Шурашов из Калининграда.
Впереди у ребят выступление на чемпионате и первенстве России в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU