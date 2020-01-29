Калининградец украл телевизор во время разгрузки товара

29 Янв. 2020 2020-01-29T19:25:17+03:00

На него завели уголовное дело по статье «Кража».

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, укравшего телевизор из торгового зала. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

39-летний горожанин находился в магазине и заметил, как у пожарного выхода идет разгрузка товара.

«Мужчина дождался, когда грузчики закончат работу, после чего увидел, как у выхода остались стоять две коробки, которые не успели занести. Злоумышленник похитил одну коробку, в которой находился 100-дюймовый плазменный телевизор стоимостью 35 тысяч» рублей.

Кража была обнаружена спустя несколько минут, когда грузчики вернулись за оставшимися коробками. Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения и смогли установить личность вора и задержать его. Однако к тому времени он уже успел продать технику на рынке.

На него завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU