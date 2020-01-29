2020-01-29T21:31:29+03:00
Общество

В Калининграде пропал 7-летний мальчик

Ребенок ехал в сторону ПСЗ "Янтарь" и исчез
Виктор Сергеев
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..Фото: Клопс.Ru
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Калининградская полиция объявила в розыск 7-летнего Илью Петросяна. В среду около 14 часов ребенок уехал на автобусе №27 с остановки на пл. Калинина в сторону ПСЗ «Янтарь» и до настоящего времени его нахождение не установлено. Об этом сообщает пресс-служба УМВД

Приметы: на вид 8 лет, рост 120 см, среднего телосложения, волосы светлые.

Был одет: черные школьные брюки, темно-серая куртка, серая шапка, черные кроссовки. При себе имел школьный рюкзак.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Ильи Петросяна, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Московскому району по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403, 552-483, или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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