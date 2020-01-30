2020-01-30T10:30:03+03:00
Общество

В Калининграде разыскали пропавшего 7-летнего мальчика

Старший брат посадил школьника не в тот автобус
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде разыскали пропавшего накануне 7-летнего мальчика. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

В среду после школы старший брат посадил школьника на автобус, однако домой он не пришел.

Полицейские опросили всех знакомых мальчику ребятишек во дворе и подъезде, просмотрели записи с камер видеонаблюдения на всех остановочных пунктах, где возможно по ошибке вышел ребенок. Вместе с тем, информация о розыске малыша была размещена в средствах массовой информации. Мальчик был найден около 21 часа в гостях у 18-летней калининградки.

«Выяснилось что, старший брат по ошибке посадил малыша не в тот рейсовый автобус, кроме этого сам Илья в пути крепко заснул, поэтому просто-напросто уехал не туда. Проснувшись в автобусе, малыш вышел на первой попавшейся остановке и, растерявшись, не знал где он оказался и куда ему идти. Мальчику пришла на помощь юная Виктория, которая увидела, что ребёнок сильно напуган. Будучи пользователем соцсетей, девушка к тому же узнала в малыше разыскиваемого Илью, поэтому сразу сообщила в полицию, а сама повела малыша к себе домой, напоила чаем со сладостями и успокоила. Благодаря неравнодушной и чуткой девушке мальчик не замёрз, а главное спокойно пережил стрессовую ситуацию», - сообщила Светлана Поставничая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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