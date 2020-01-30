В Калининграде оператора почты подозревают в краже вещей из посылок

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:39:09+03:00

Общая сумма ущерба составила около 78 тысяч рублей

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В Калининграде сотрудники транспортной полиции раскрыли серию краж, связанных с покупками в интернет-магазине. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Как установили полицейские, 24-летняя почтовый оператор заказывала в интернет-магазине дорогостоящие посылки на свой адрес и оформляла их наложенным платежом.

«По прибытии посылки в отделение почтовой службы она совершала хищение содержимого, не осуществляя денежные переводы», - рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Девушку подозревают в трех кражах, общая сумма ущерба составила около 78 тысяч рублей. Оперативники транспортной полиции уже изъяли похищенные из посылок детские вещи и одежду. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU