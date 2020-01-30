На ул. Камской в Калининграде сбили пьяного пешехода

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:04:49+03:00

Мужчина стоял на прилегающей к дороге территории

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В среду вечером в Калининграде на улице камской сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в 18 часов. Водитель «Мерседеса» при повороте налево сбил 32-летнего пешехода, стоявшего на прилегающей к дороге территории.

В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

В полиции сообщили, что у пострадавшего пешехода были признаки алкогольного опьянения, а на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU