На ул. Камской в Калининграде сбили пьяного пешехода
Мужчина стоял на прилегающей к дороге территории
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В среду вечером в Калининграде на улице камской сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в 18 часов. Водитель «Мерседеса» при повороте налево сбил 32-летнего пешехода, стоявшего на прилегающей к дороге территории.
В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.
В полиции сообщили, что у пострадавшего пешехода были признаки алкогольного опьянения, а на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы.
ИСТОЧНИК KP.RU