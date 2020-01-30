2020-01-30T11:11:13+03:00
Общество

Министр: Калининградские больницы готовы к приему пациентов с подозрением на новый коронавирус

Все сотрудники медучреждений знают, что делать при возникновении подобных ситуаций
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Все больницы в Калининградской области полностью готовы к приему пациентов инфекционного профиля, в том числе с подозрением на новый коронавирус. Об этом на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и борьбе с инфекционными, социально значимыми и иными заболеваниями заявил министр здравоохранения Александр Кравченко.

Он напомним, что в регионе создана серьезная инфекционная служба, которая в свое время была подготовлена к ЧМ-2018 по футболу и прошла тестирования, в том числе по работе с особо опасными инфекциями.

«Мы на сто процентов оснащены необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты пациентов и медработников, – отметил глава минздрава. – Все сотрудники знают, что делать при возникновении подобных ситуаций, мы регулярно проводим учения с моделированием всевозможных случаев. Есть четкий алгоритм действий, в том числе во взаимодействии с Роспотребнадзором».

Кравченко добавил, что в области создан мощный профильный коечный фонд: больше 350 коек работают в обычном режиме, при необходимости оперативно развертываются еще 170 коек. Есть ресурсы для лечения пациентов с тяжелыми осложнениями, созданы запасы лекарственных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Славске собственницу магазина оштрафовали на торговлю контрафактными кроссовками
В Калининградскую область за год ввезли более полумиллиона иномарок
Евгений Гришковец посочувствовал новому министру культуры Ольге Любимовой
Житель Гурьевска попался на краже 390 дренажных труб
Полиция завела дело на калининградца, порвавшего паспорт бывшей сожительницы
Заброшенные трамвайные рельсы в Калининграде хотят превратить в велодорожки и тротуары
МИД приостановил выдачу электронных виз в Калининград для граждан Китая
Калининградец пытался ввезти в область 1300 пачек запрещенного снюса
В Калининграде стало на треть меньше уголовных дел по невыплате зарплаты
Свыше 200 калининградок, находящихся в декрете, смогут получить новую специальность
На ул. Печатной в Калининграде в ДТП пострадала водитель «Ниссана»
В Зеленоградске вместо волнорезов поставят пять 40-тонных волноломов
Власти заявили о дефиците рабочих кадров в Калининградской области
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды
Министр: Калининградские больницы готовы к приему пациентов с подозрением на новый коронавирус
На ул. Камской в Калининграде сбили пьяного пешехода
В Калининграде оператора почты подозревают в краже вещей из посылок
В Калининграде разыскали пропавшего 7-летнего мальчика
В Калининграде пропал 7-летний мальчик
Калининградец украл телевизор во время разгрузки товара
Калининградские спортсмены завоевали три медали чемпионата Северо-Запада по бальным танцам
Правительство: Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Калининградской области не зарегистрировано