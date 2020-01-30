Министр: Калининградские больницы готовы к приему пациентов с подозрением на новый коронавирус

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:11:13+03:00

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Все больницы в Калининградской области полностью готовы к приему пациентов инфекционного профиля, в том числе с подозрением на новый коронавирус. Об этом на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и борьбе с инфекционными, социально значимыми и иными заболеваниями заявил министр здравоохранения Александр Кравченко.

Он напомним, что в регионе создана серьезная инфекционная служба, которая в свое время была подготовлена к ЧМ-2018 по футболу и прошла тестирования, в том числе по работе с особо опасными инфекциями.

«Мы на сто процентов оснащены необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты пациентов и медработников, – отметил глава минздрава. – Все сотрудники знают, что делать при возникновении подобных ситуаций, мы регулярно проводим учения с моделированием всевозможных случаев. Есть четкий алгоритм действий, в том числе во взаимодействии с Роспотребнадзором».

Кравченко добавил, что в области создан мощный профильный коечный фонд: больше 350 коек работают в обычном режиме, при необходимости оперативно развертываются еще 170 коек. Есть ресурсы для лечения пациентов с тяжелыми осложнениями, созданы запасы лекарственных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU