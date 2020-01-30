В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:15:48+03:00

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В четверг, 30 января, в Калининграде в течение дня не будет света на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Генерала Галицкого 5-9, 11-17, ул. Звёздная 23-25.

До 18 часов отключено электроснабжение домов ул. Артиллерийская 57, 59.

До 17 часов не будет горячей в Прегольском проезде, 27.

До 15 часов от воды отключены дома ул. Павлика Морозова 115 б, 115 в.

До 16 часов воду отключат в домах по ул. Воздушная, 39а,б, 41, 41а,б. 43-49, 30а, 30б, 30-64, 56а, 58а, 60, 60а, 62-62а, 64, 64а, ул. Белинского27, 29, 33а, 33- 41, 45, 18 – 36, ул. Глазунова 1- 5, 2 – 38, ул. Сапёрная 1-3, 5, 7, 9, 11, 13а, 13, 4, 6, 8, 10, 10а, ул. Ватутина 7- 11, 11а, 13- 17, 6, 8а-10а, 10-18.

Два прибора учёта смонтируют сегодня на ул. Добролюбова 37, 48 и на ул. Минусинская 28 – оба адреса отключат от воды до 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU