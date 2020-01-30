Власти заявили о дефиците рабочих кадров в Калининградской области

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:24:50+03:00

Эта ситуация сложилась, в том числе, в силу обособленности и сложной демографической ситуации

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Калининградская область испытывает устойчивый дефицит рабочих кадров, эта ситуация сложилась, в том числе, в силу обособленности и сложной демографической ситуации, сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер на встрече с бизнес-сообществом.

По ее словам, недостаток трудовых ресурсов необходимой квалификации выражен в том, что в региональную службу занятости населения заявлено 17,7 тыс. вакансий, а состоят на учете 3,8 тысячи безработных, среди которых основную долю составляют женщины в возрасте более 45 лет, не имеющие соответствующей специальности.

«Министерство совместно с областной службой занятости готово адресно проводить подбор необходимых кадров, переобучать под конкретное рабочее место, повышая квалификацию работников организаций, – рассказала Анжелика Майстер. – С 2020 года мы реализуем национальные проекты «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости», в рамках которых переобучаем отдельные категории граждан».

Министр также сообщила, что уровень безработицы в Калининградской области – 0,7% соответствует среднероссийскому и ниже среднего по СЗФО.

ИСТОЧНИК KP.RU