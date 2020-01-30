2020-01-30T12:05:20+03:00
Общество

В Зеленоградске вместо волнорезов поставят пять 40-тонных волноломов

Эксперимент начнется в феврале-марте [видео]
Кирилл Алексеев
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..Фото: YouTube
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Власти Зеленоградска решили пойти на эксперимент. Как сообщила газета "Волна", в феврале-марте в западной части пляжа между двумя линиями бун начнется установка 40-тонных волноломов "Гребенка".

Как отмечается, волноломы - это российское ноу-хау, которое предназначено для гашения волн и сохранения песка. Это модульное сооружение из композитного материала - стеклобазальтопластика. Всего планируется поставить пять волноломов, для этого будут задействованы буксиры и надувные понтоны. Инвестор - компания "Родные берега" - реализует экспериментальный проект за свой счет.

- Волнолом «Гребенка» в 1,5-2 раза дешевле традиционных сооружений из бетона, - сообщил гендиректор «Родных берегов» Алексей Ушаков. – Он устанавливается за несколько дней, а не месяцев или лет, как аналоги из традиционных материалов. Не нужно разрывать дно под фундамент, загрязнять акваторию строительными работами, а на берегу надолго делать стройплощадку. "Гребенка" гасит волны, но обеспечивает свободный водообмен и не создает застойных зон.

Кроме того, по словам Ушакова, "Гребенку" можно легко и быстро переставить на нужное место, а сама она не будет портить вид акватории, как это неизбежно бывает при торчащих из воды традиционных волноломах из камня или бетона».

Как работают волноломы в Зеленоградске.YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU

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