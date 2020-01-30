В Зеленоградске вместо волнорезов поставят пять 40-тонных волноломов
Власти Зеленоградска решили пойти на эксперимент. Как сообщила газета "Волна", в феврале-марте в западной части пляжа между двумя линиями бун начнется установка 40-тонных волноломов "Гребенка".
Как отмечается, волноломы - это российское ноу-хау, которое предназначено для гашения волн и сохранения песка. Это модульное сооружение из композитного материала - стеклобазальтопластика. Всего планируется поставить пять волноломов, для этого будут задействованы буксиры и надувные понтоны. Инвестор - компания "Родные берега" - реализует экспериментальный проект за свой счет.
- Волнолом «Гребенка» в 1,5-2 раза дешевле традиционных сооружений из бетона, - сообщил гендиректор «Родных берегов» Алексей Ушаков. – Он устанавливается за несколько дней, а не месяцев или лет, как аналоги из традиционных материалов. Не нужно разрывать дно под фундамент, загрязнять акваторию строительными работами, а на берегу надолго делать стройплощадку. "Гребенка" гасит волны, но обеспечивает свободный водообмен и не создает застойных зон.
Кроме того, по словам Ушакова, "Гребенку" можно легко и быстро переставить на нужное место, а сама она не будет портить вид акватории, как это неизбежно бывает при торчащих из воды традиционных волноломах из камня или бетона».
Как работают волноломы в Зеленоградске.YouTube
ИСТОЧНИК KP.RU