2020-01-30T11:52:30+03:00
Происшествия

На ул. Печатной в Калининграде в ДТП пострадала водитель «Ниссана»

Авария произошла из-за несоблюдения дистанции.
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Вечером в среду, 29 января, на улице Печатной в Калининграде произошло ДТП с пострадавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в 19:10. Водитель «Шкоды» отвлекся от управления и из-за несоблюдения безопасной дистанции «догнал» ехавший впереди «Ниссан».

В результате столкновения виновник ДТП не пострадал, находившаяся за рулем «Ниссана» 38-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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