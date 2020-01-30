Свыше 200 калининградок, находящихся в декрете, смогут получить новую специальность

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:59:48+03:00

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В этом году в Калининградской области продолжится реализации программы переобучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Об этом на встрече с бизнес-сообществом сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер.

По ее словам, в этом году планируется переобучить 213 женщин по образовательным сертификатам.

«Женщины самостоятельно выбирают направление обучения и образовательную организацию. По итогам они предоставляют в областную службу занятости населения документы, подтверждающие окончание обучения и получение квалификации», - сказала глава министерства социальной политики.

Образовательный сертификат рассчитан на 46,3 тысячи рублей с учетом стипендии в 13 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU