Свыше 200 калининградок, находящихся в декрете, смогут получить новую специальность
В этом году в Калининградской области продолжится реализации программы переобучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Об этом на встрече с бизнес-сообществом сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер.
По ее словам, в этом году планируется переобучить 213 женщин по образовательным сертификатам.
«Женщины самостоятельно выбирают направление обучения и образовательную организацию. По итогам они предоставляют в областную службу занятости населения документы, подтверждающие окончание обучения и получение квалификации», - сказала глава министерства социальной политики.
Образовательный сертификат рассчитан на 46,3 тысячи рублей с учетом стипендии в 13 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU