В Калининграде стало на треть меньше уголовных дел по невыплате зарплаты
В Калининградской области более чем на 19% снизилось число зарегистрированных сообщений о невыплате заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Как результат - на 30% сократилось число возбужденных уголовных дел за нарушение трудовых прав граждан – с 20 уголовных дел в 2018 году до 14 дел – в 2019 году.
В общей сложности, в 2019 году жителям региона работодатели задолжали более 5,7 млн рублей, на стадии предварительного расследования было возмещено 705 тысяч рублей.
Всего в течение года по факту невыплаты зарплаты в суды было направлено 9 уголовных дел, отметили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU