В Калининграде стало на треть меньше уголовных дел по невыплате зарплаты

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:15:19+03:00

В общей сложности, в 2019 году жителям региона работодатели задолжали более 5,7 млн рублей

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В Калининградской области более чем на 19% снизилось число зарегистрированных сообщений о невыплате заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Как результат - на 30% сократилось число возбужденных уголовных дел за нарушение трудовых прав граждан – с 20 уголовных дел в 2018 году до 14 дел – в 2019 году.

В общей сложности, в 2019 году жителям региона работодатели задолжали более 5,7 млн рублей, на стадии предварительного расследования было возмещено 705 тысяч рублей.

Всего в течение года по факту невыплаты зарплаты в суды было направлено 9 уголовных дел, отметили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU