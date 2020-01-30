2020-01-30T12:43:16+03:00
Общество

Калининградец пытался ввезти в область 1300 пачек запрещенного снюса

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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На жителя Калининграда завели уголовное дело за контрабанду снюса. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчину задержали при пересечении госграницы в Багратионовске. В ходе досмотра в технологических емкостях автомобиля было обнаружено 1300 пачек табачных изделий на сумму 270 тысяч рублей.

На 52-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Контрабанда табачных изделий в крупном размере» продолжается. Максимальное наказание по данной статье может составить 5 лет лишения свободы.

Напомним, 10 января Облдумы приняла закон о запрете продажи снюса в Калининградской области.

В конце декабря 2019 года руководитель Роспотребнадзора Елена Бабура выступила перед журналистами с бескомпромиссным заявлением о незамедлительном прекращении продажи некурительной никотиносодержащей продукции, более известной как снюсы. Подробности Здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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