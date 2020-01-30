МИД приостановил выдачу электронных виз в Калининград для граждан Китая

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:46:53+03:00

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С 30 января МИД РФ приостанавливает оформление электронных виз для въезда в Россию для граждан Китая через пункты пропуска на Дальнем Востоке и Калининградской области. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел.

Это связано со вспышкой в Китае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в целях предупреждения ее завоза на территорию Российской Федерации

«Просим всех российских граждан, находящихся на территории Китайской Народной Республики, сообщить информацию и свои контактные данные (фамилия, имя и отчество, номер мобильного телефона, место и цель пребывания в Китае) Посольству Российской Федерации в Китайской Народной Республике по адресу электронной почты wuhanchina@mail.ru или по телефонам «горячей» линии, указанным на интернет-сайте Посольства Российской Федерации в Китайской Народной Республике. Предлагаем всем российским гражданам в КНР также зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник» МИД России. Информация не будет передаваться третьим лицам и требуется на случай необходимости экстренной связи», - говорится в сообщении МИД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU