Заброшенные трамвайные рельсы в Калининграде хотят превратить в велодорожки и тротуары
Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов выступил с предложением превратить заброшенные трамвайные пути на улицах Тельмана, Фрунзе и проспекте Победы превратить в велодорожки. Как сообщает "Клопс.Ru", об этом чиновник сообщил на заседании профильной комиссии горсовета Калининграда.
- Вопрос трамвайного сообщения не решен, сейчас идет стадия обсуждения. Параллельно мы рассматриваем вопрос благоустройства территорий, расширения городских сервисов, что можно сделать на месте трамвайных путей: велодорожки, детские площадки, пешеходные зоны, - сказал Андрей Анисимов.
На это председатель горсовета Андрей Кропоткин заметил, что пока не утверждена новая схема движения трамваев в Калининграде, этот вопрос обсуждать рано. Когда она будет утверждена, непонятно. Известно лишь, что сохранение трамвайной сети Калининграду обойдется в миллиард рублей, а ее развитие может превысить 10 миллиардов.
Добавим, что на улице Тельмана и проспекте Победы трамвайные пути проложены по выделенным линиям и их было бы удобно использовать при создании новых трамвайных маршрутов, в том числе для движения скоростного трамвая.
ИСТОЧНИК KP.RU