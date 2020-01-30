Заброшенные трамвайные рельсы в Калининграде хотят превратить в велодорожки и тротуары

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:54:14+03:00

Не так давно по улице Тельмана ходил трамвай. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов выступил с предложением превратить заброшенные трамвайные пути на улицах Тельмана, Фрунзе и проспекте Победы превратить в велодорожки. Как сообщает "Клопс.Ru", об этом чиновник сообщил на заседании профильной комиссии горсовета Калининграда.

- Вопрос трамвайного сообщения не решен, сейчас идет стадия обсуждения. Параллельно мы рассматриваем вопрос благоустройства территорий, расширения городских сервисов, что можно сделать на месте трамвайных путей: велодорожки, детские площадки, пешеходные зоны, - сказал Андрей Анисимов.

На это председатель горсовета Андрей Кропоткин заметил, что пока не утверждена новая схема движения трамваев в Калининграде, этот вопрос обсуждать рано. Когда она будет утверждена, непонятно. Известно лишь, что сохранение трамвайной сети Калининграду обойдется в миллиард рублей, а ее развитие может превысить 10 миллиардов.

Добавим, что на улице Тельмана и проспекте Победы трамвайные пути проложены по выделенным линиям и их было бы удобно использовать при создании новых трамвайных маршрутов, в том числе для движения скоростного трамвая.

ИСТОЧНИК KP.RU