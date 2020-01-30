Полиция завела дело на калининградца, порвавшего паспорт бывшей сожительницы

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:53:13+03:00

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На жителя Нестеровского района завели уголовное дело за уничтожение паспорта бывшей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Пьяный 30-летний мужчина заявился в гости к бывшей сожительнице и устроил скандал. В ходе конфликта незваный гость схватил лежавший в шкафу паспорт и порвал его у нее на глазах.

В полиции отметили, что мужчине грозит три месяца ареста, либо год исправительных работ. И напомнили, что похищение или повреждение документов является уголовно-наказуемым деянием.

ИСТОЧНИК KP.RU