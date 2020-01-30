Житель Гурьевска попался на краже 390 дренажных труб
В Багратионовском районе полицейские раскрыли кражу крупной партии дренажных труб. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Вечером полицейские обратили внимание на микроавтобус, водитель которого перетаскивал с хозпостройки трубы в автомобиль.
«Заметив полицейских, мужчина немедленно сел в машину и поехал в направлении выезда из города. Полицейские догнали подозрительный микроавтобус и остановили его. В кузове было обнаружено 390 дренажных труб, при этом, никаких документов на груз у водителя не было», - рассказали в пресс-службе полиции.
Как установили полицейские, данные трубы были предназначены для изготовления очистных сооружений.
В отношении задержанного завели уголовное дело пот статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU