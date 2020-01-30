Евгений Гришковец посочувствовал новому министру культуры Ольге Любимовой

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:08:01+03:00

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Писатель Евгений Гришковец признался, что много хлопот ему наделал пост 2008 года нового министра культуры РФ Ольги Любимовой, который продолжают обсуждать в сети. В той записи сказано, что Ольга не переносит ходить на выставки, в музеи, оперу и балет, но вот Гришковец ей симпатичен.

В своем интернет-дневнике писатель рассказал, что на него посыпались всяческие шутки по этому поводу. И вообще, «адресовали в связи с найденной записью Ольги Любимовой много мерзостей».

«Страшно возбудились неведомые мне, но многочисленные мои злопыхатели. Эти ребята договорились до того, что министру культуры можно простить нелюбовь к музеям, Льву Додину, королевству Бельгия, потому что, когда она писала свой пост в 2008 году, она была молодая, ей не было и тридцати, и она, конечно, не предполагала того, что станет министром культуры. Но вот симпатия к Гришковцу — это, конечно, приговор, и это непростительно», - пишет Евгений Гришковец.

Та самая запись министра.Фото: из архива «КП»

Он делает вывод, что «деятельность прежнего министра культуры и его министерства вызывало и вызывает отвращение и гнев. А приход нового министра не вызывает ни у кого больших надежд».

«Что ж, нашему молодому министру культуры можно только искренне посочувствовать. Я не представляю, что ей нужно сделать, для того чтобы изменить такое отношение к деятельности своего министерства. Как ей наладить работу с деятелями культуры, которые потеряли всякое доверие к прежнему министру? И с чего ей нужно начать в атмосфере язвительной и недоброжелательной?» - написал Евгений Гришковец и пожелал Ольге Любимовой добра.

О Любимовой ранее высказывался публицист Олег Кашин, призывая не травить ее. Свое мнение озвучивал и писатель Захар Прилепин.

ИСТОЧНИК KP.RU