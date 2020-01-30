В Калининградскую область за год ввезли более полумиллиона иномарок

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:09:50+03:00

Этот показатель почти повторят данные 2018 года

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В 2019 году в Калининградскую область временно ввезли 562 886 иностранных автомобилей для личного пользования. Как сообщили в Калининградской областной таможне, это практически столько же, сколько в 2018 году.

- В настоящее время на контроле таможни находится 25 автомобилей в связи с их невывозом в установленные таможенным органом сроки, - добавили в таможне.

Таможня возбудила 29 дел об административных правонарушениях по фактам невывоза транспортных средств и одно дело в связи с незаконными операциями с временно ввезенными транспортными средствами.

- 14 авто имели регистрационные знаки Литовской Республики, 11 – Республики Польша. По одному транспортному средству вовремя не вывезли граждане Германии, Великобритании, Латвии и Украины, - сообщили в таможне.

В таможне разъяснили, что иностранные физические лица вправе временно ввозить на таможенную территорию Евразийского экономического союза с освобождением от уплаты таможенных платежей транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств, на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год. За нарушение срока временного ввоза транспортных средств для личного пользования предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU