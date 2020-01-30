В Славске собственницу магазина оштрафовали на торговлю контрафактными кроссовками
Собственницу магазина в Славске привлекли к административной ответственности за торговлю контрафактной обувью. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В январе прошлого года в магазине на улице Советской в Славске сотрудники полиции обнаружили 17 пар кроссовок с признаками контрафакта. Вскоре правообладатель передал в полицию информацию, что не давал разрешения на использование товарного знака, и вообще, каких-либо договорных отношений с владелицей магазина у него нет.
Суд признал женщину виновной в продаже контрафактного товара и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Товар, ставший предметом административного правонарушения суд постановил изъять.
ИСТОЧНИК KP.RU