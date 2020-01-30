Калининградец избил до смерти прохожего черенком от лопаты

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:25:51+03:00

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В Калининграде будут судить мужчину, который жестоко избил случайных прохожих. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Инцидент произошел на улице П. Морозова 10 сентября 2019 года. Вооруженный черенком от лопаты злоумышленник избил двух мужчин, один из которых от полученной черепно-мозговой травмы скончался на месте происшествия. Причиной жестокой расправы стал словесный конфликт.

Действия горожанина были квалифицированы по двум частям ст. 111 УК РФ. Судебное заседание по уголовному делу состоится 4 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU