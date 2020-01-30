2020-01-30T15:00:30+03:00
Общество

Вход на Праздник длинной колбасы в Калининграде сделают платным

Попасть на территорию Фридрихсбургских ворот можно будет только по билету
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Валерий Маначин
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Традиционный Праздник длинной колбасы, который отметят 8 и 9 февраля, меняет формат. В этом году он станет платным. Как сообщили в пресс-службе Музея Мирового океана, 8 февраля платным будет вход на территорию Фридрихсбургских ворот. Стоимость билета составит 50 рублей.

- Шествие с длинной колбасой пройдет и 8 февраля у Фридрихсбургских ворот, и 9 февраля у Королевских ворот, подойти на территорию которых можно свободно, а внутрь – уже по билетам, - сообщили в пресс-службе музея.

Известно, что 8 февраля пронесут колбасу длиной более 3 метров и диаметром 20 см (это будет цельная колбаса, а не связка сарделек). 9 февраля представят уже другую колбасу. Но какую – пока держат в секрете.

Еще из нововведений – сокращение концертной программы. В этом году упор сделают на интерактив для гостей праздника (квесты, фотозоны), спектакли в музеях, ярмарку колбасных изделий.

О том, как в Кёнигсберге отмечали Праздник Длинной колбасы, читайте в историческом материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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