Калининградца оштрафовали за оскорбление соседа из-за места на парковке
Инцидент произошел в дворе многоквартирного дома на улице Дрожжевой
.Фото: Александр Подгорчук
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Жителя Калининграда привлекли к административной ответственности и оштрафовали за оскорбление. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Инцидент произошел в дворе многоквартирного дома на улице Дрожжевой из-за парковочного места. Далее, как отмечается в релизе прокуратуры, «в адрес заявителя были высказаны оскорбления, сопровождавшиеся грубой нецензурной бранью».
Оскорбленный автомобилист решил защитить свою честь и обратился в полицию. В результате мировой суд оштрафовал водителя на 1 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU