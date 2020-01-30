Калининградца оштрафовали за оскорбление соседа из-за места на парковке

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:14:20+03:00

Инцидент произошел в дворе многоквартирного дома на улице Дрожжевой

Изменить размер текста: A A

Жителя Калининграда привлекли к административной ответственности и оштрафовали за оскорбление. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел в дворе многоквартирного дома на улице Дрожжевой из-за парковочного места. Далее, как отмечается в релизе прокуратуры, «в адрес заявителя были высказаны оскорбления, сопровождавшиеся грубой нецензурной бранью».

Оскорбленный автомобилист решил защитить свою честь и обратился в полицию. В результате мировой суд оштрафовал водителя на 1 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU