2020-01-30T15:24:14+03:00
Общество

Долги калининградцев за электричество за год снизились на 75 млн рублей

Энергетики используют все предусмотренные законодательством способы для борьбы с должниками
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Просроченная задолженность жителей Калининградской области за электричество по состоянию на 1 января 2020 года составляет 239,1 млн рублей. Это на 75 млн рублей меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба «Россети Янтарь Энергосбыт».

В компании заявили, что используют все предусмотренные законодательством способы для борьбы с должниками. Так, в течение прошлого года свыше 8 тысяч потребителей были отключены от электричества, после этого 34% потребителей погасили долги, оставшиеся неплательщики будут отключены до момента погашения долгов.

Кроме этого, в течение 2019 года в судебные инстанции было направлено 2 447 заявлений на выдачу судебных приказов для взыскания задолженности. 97% из них – удовлетворены.

Проверить, нет ли вас в списке должников за свет, можно на официальном сайте сбытовой компании янтарьэнергосбыт.рф в разделе «Ограничения режима энергопотребления».

ИСТОЧНИК KP.RU

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