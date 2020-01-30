2020-01-30T15:40:57+03:00
Общество

Калининградца ограбили после отказа занять денег новому знакомому

Мужчине прыснули в лицо перцовым баллончиком и отобрали 8 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчины познакомились в одном из увеселительных заведений, после чего злоумышленник пригласил нового знакомого в гости, где они продолжили выпивать. Когда потерпевший собрался уходить домой, злоумышленник попросил одолжить ему денег.

«Мужчина отказался, сообщив, что лишних средств у него нет. Дождавшись, когда гость выйдет на улицу, подозреваемый окликнул его, после чего брызнул в лицо перцовым баллончиком. Пока потерпевший приходил в себя злоумышленник обыскал его карманы и похитил 8 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе полиции.

Протрезвев, горожанин поспешил в полицию. Полицейские выяснили приметы подозреваемого в грабеже и установили скрытое наблюдении за его квартирой. Однако перестал там появляться и вскоре оперативники получили информацию, где скрывается мужчина и задержали его.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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