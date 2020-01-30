Калининградца ограбили после отказа занять денег новому знакомому
В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Мужчины познакомились в одном из увеселительных заведений, после чего злоумышленник пригласил нового знакомого в гости, где они продолжили выпивать. Когда потерпевший собрался уходить домой, злоумышленник попросил одолжить ему денег.
«Мужчина отказался, сообщив, что лишних средств у него нет. Дождавшись, когда гость выйдет на улицу, подозреваемый окликнул его, после чего брызнул в лицо перцовым баллончиком. Пока потерпевший приходил в себя злоумышленник обыскал его карманы и похитил 8 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе полиции.
Протрезвев, горожанин поспешил в полицию. Полицейские выяснили приметы подозреваемого в грабеже и установили скрытое наблюдении за его квартирой. Однако перестал там появляться и вскоре оперативники получили информацию, где скрывается мужчина и задержали его.
По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU