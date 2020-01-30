От Рыбачьего до Морского: на Куршской косе обнаружили парафин
На участке морского побережья Куршской косы от Рыбачьего до Морского обнаружили куски парафина. Сотрудники национального парка уже занимаются уборкой вредных отходов. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.
«О подобных фактах национальный парк незамедлительно информирует Северо-Западное межрегиональное управление и Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора, в чьи обязанности входит принятие соответствующих мер», - говорится в сообщении.
Парафин – неразлагающееся вещество, которое загрязняет окружающую среду.
Ранее стало известно, что парафин выбросило на литовскую часть Куршской косы.
ИСТОЧНИК KP.RU