От Рыбачьего до Морского: на Куршской косе обнаружили парафин

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:03:18+03:00

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На участке морского побережья Куршской косы от Рыбачьего до Морского обнаружили куски парафина. Сотрудники национального парка уже занимаются уборкой вредных отходов. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

«О подобных фактах национальный парк незамедлительно информирует Северо-Западное межрегиональное управление и Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора, в чьи обязанности входит принятие соответствующих мер», - говорится в сообщении.

Парафин – неразлагающееся вещество, которое загрязняет окружающую среду.

Ранее стало известно, что парафин выбросило на литовскую часть Куршской косы.

ИСТОЧНИК KP.RU