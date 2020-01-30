Министр: Темпы жилищного строительства в Калининграде растут три года подряд

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:13:15+03:00

В прошлом году застройщики ввели в эксплуатацию 973 тысячи «квадратов»

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Три года подряд в Калининградской области растут темпы жилищного строительства. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» сказал министр строительства Калининградской области Сергей Черномаз.

По его словам, план на 2019 год был 940 тысяч квадратных метров, при этом, застройщики ввели в эксплуатацию 973 тысячи «квадратов».

«Это меньше миллиона (квадратов), но если брать последние три года, то мы прирастаем ежегодно, - сказал глава Минстроя. – План на 2020 год – 980 тысяч квадратных метров.

При этом министр отметил, что застройщики стали менее охотно вовлекать в оборот земельные массивы для дальнейшего развития.

«Сейчас у застройщиков достаточный земельный банк, чтобы достигать тех показателей, которые заложены в программах. Хотелось бы большей активности от застройщиков в части строительства квартальных проектов и возведения инфраструктурных, социальных объектов», - сказал Сергей Черномаз.

ИСТОЧНИК KP.RU