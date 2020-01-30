2020-01-30T16:13:15+03:00
Общество

Министр: Темпы жилищного строительства в Калининграде растут три года подряд

В прошлом году застройщики ввели в эксплуатацию 973 тысячи «квадратов»
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Три года подряд в Калининградской области растут темпы жилищного строительства. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» сказал министр строительства Калининградской области Сергей Черномаз.

По его словам, план на 2019 год был 940 тысяч квадратных метров, при этом, застройщики ввели в эксплуатацию 973 тысячи «квадратов».

«Это меньше миллиона (квадратов), но если брать последние три года, то мы прирастаем ежегодно, - сказал глава Минстроя. – План на 2020 год – 980 тысяч квадратных метров.

При этом министр отметил, что застройщики стали менее охотно вовлекать в оборот земельные массивы для дальнейшего развития.

«Сейчас у застройщиков достаточный земельный банк, чтобы достигать тех показателей, которые заложены в программах. Хотелось бы большей активности от застройщиков в части строительства квартальных проектов и возведения инфраструктурных, социальных объектов», - сказал Сергей Черномаз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец украл у сестры золота на 100 тысяч рублей
Область выделила средства на строительство досугового центра в поселке Люблино
Обвиняемому в смертельном ДТП в Пионерском продлили арест до 4 апреля
В Калининграде уголовник зарезал приятеля, приревновав его к сожительнице
В Калининграде застройщика оштрафовали на 1 млн за уклонение от компенсационного озеленения
В центре Калининграда сносят незаконную постройку
В Калининграде покупатель угрожал зарубить топором продавщицу магазина
Калининградский теннисист выиграл два серебра международного турнира в Польше
Военные саперы вывезли из поселка Павлово 11 снарядов времен войны
Житель Черняховска получил 4 года колонии за хранение карфентанила
Калининградец засудил соседку, оскорбившую и облившую его помоями
Власти Балтийска обещают горожанам чистую воду после 7 февраля
Министр строительства: Жилье в Калининграде будет дорожать
Министр: Темпы жилищного строительства в Калининграде растут три года подряд
От Рыбачьего до Морского: на Куршской косе обнаружили парафин
Калининградца ограбили после отказа занять денег новому знакомому
Долги калининградцев за электричество за год снизились на 75 млн рублей
Калининградца оштрафовали за оскорбление соседа из-за места на парковке
Вход на Праздник длинной колбасы в Калининграде сделают платным
Калининградец избил до смерти прохожего черенком от лопаты
В Славске собственницу магазина оштрафовали на торговлю контрафактными кроссовками
В Калининградскую область за год ввезли более полумиллиона иномарок