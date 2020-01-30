Министр строительства: Жилье в Калининграде будет дорожать

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:36:41+03:00

Это связано с ростом цен на строительные материалы и переходом на проектное финансирование

Изменить размер текста: A A

Жилье в Калининградской области будет дорожать, вопрос только, на сколько процентов. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда в Калининграде» сказал министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

«Это связано с последними тенденциями по стоимости строительных и инертных материалов, они, к сожалению, не дешевеют. Естественно, все эти затраты будут вложены, так или иначе, в стоимость квадратного метра», - сказал Сергей Черномаз.

Министр строительства также добавил, что застройщики переходят от долевого строительства к проектному финансированию с использованием счетов экскроу.

«Застройщики не имею доступа к тем деньгам, которые должники будут вносить на экскроу-счета, только после введения дома в эксплуатацию они получат доступ к этой денежной массе», - добавил глава регионального Минстроя.

Напомним, по итогам 2019 года в Калининградской области было введено в эксплуатацию 973 тысячи квадратных метров жилья. В этом году в области планируется построить 980 тысяч «квадратов».

ИСТОЧНИК KP.RU