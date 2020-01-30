2020-01-30T16:57:22+03:00
Общество

Власти Балтийска обещают горожанам чистую воду после 7 февраля

К этому времени на станции обезжелезивания отремонтируют все фильтры
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Администрация Балтийского муниципального района
Изменить размер текста:

Соответствующая нормам холодная вода дойдет до жителей Балтийска к 7 февраля. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

Напомним, в середине января в Балтийске вышли из строя сразу несколько фильтров на станции обезжелезивания, в результате горожане стали получать мутную воду. В городе сформировали специальную рабочую группу, также был освобожден от занимаемой должности директор МУП «Балтвода».

«Сейчас на станции обезжелезивания ВНС-2 в полном объеме работают 11 фильтров из 18, подготовлены к размещению загрузки еще три, ожидаем прибытия запчастей от завода-изготовителя, - отметили в администрации города. - Сегодня, 30 января, ожидаем доставку запчастей, которые задержались на два дня на таможне, и продолжим ремонт шести фильтров второй и третьей линий. К концу этой недели все отремонтированные фильтры будут в работе».

Сейчас уровень железа на выходе со станции составляет 0,5-0,6 мг/л при нормативе не более 0,3 мг/л.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец украл у сестры золота на 100 тысяч рублей
Область выделила средства на строительство досугового центра в поселке Люблино
Обвиняемому в смертельном ДТП в Пионерском продлили арест до 4 апреля
В Калининграде уголовник зарезал приятеля, приревновав его к сожительнице
В Калининграде застройщика оштрафовали на 1 млн за уклонение от компенсационного озеленения
В центре Калининграда сносят незаконную постройку
В Калининграде покупатель угрожал зарубить топором продавщицу магазина
Калининградский теннисист выиграл два серебра международного турнира в Польше
Военные саперы вывезли из поселка Павлово 11 снарядов времен войны
Житель Черняховска получил 4 года колонии за хранение карфентанила
Калининградец засудил соседку, оскорбившую и облившую его помоями
Власти Балтийска обещают горожанам чистую воду после 7 февраля
Министр строительства: Жилье в Калининграде будет дорожать
Министр: Темпы жилищного строительства в Калининграде растут три года подряд
От Рыбачьего до Морского: на Куршской косе обнаружили парафин
Калининградца ограбили после отказа занять денег новому знакомому
Долги калининградцев за электричество за год снизились на 75 млн рублей
Калининградца оштрафовали за оскорбление соседа из-за места на парковке
Вход на Праздник длинной колбасы в Калининграде сделают платным
Калининградец избил до смерти прохожего черенком от лопаты
В Славске собственницу магазина оштрафовали на торговлю контрафактными кроссовками
В Калининградскую область за год ввезли более полумиллиона иномарок