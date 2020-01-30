Власти Балтийска обещают горожанам чистую воду после 7 февраля

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:57:22+03:00

К этому времени на станции обезжелезивания отремонтируют все фильтры

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Соответствующая нормам холодная вода дойдет до жителей Балтийска к 7 февраля. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

Напомним, в середине января в Балтийске вышли из строя сразу несколько фильтров на станции обезжелезивания, в результате горожане стали получать мутную воду. В городе сформировали специальную рабочую группу, также был освобожден от занимаемой должности директор МУП «Балтвода».

«Сейчас на станции обезжелезивания ВНС-2 в полном объеме работают 11 фильтров из 18, подготовлены к размещению загрузки еще три, ожидаем прибытия запчастей от завода-изготовителя, - отметили в администрации города. - Сегодня, 30 января, ожидаем доставку запчастей, которые задержались на два дня на таможне, и продолжим ремонт шести фильтров второй и третьей линий. К концу этой недели все отремонтированные фильтры будут в работе».

Сейчас уровень железа на выходе со станции составляет 0,5-0,6 мг/л при нормативе не более 0,3 мг/л.

ИСТОЧНИК KP.RU